13 ворожих бортів у повітрі: зафіксовано пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС

Потурбуйтеся про безпеку свою та близьких.

Станом на зараз у повітрі - підтверджених 13 бортів ТУ-95мс (6 з Оленьї, 7 з Енгельса).

Про це інформують моніторингові канали.

Вони знаходяться у Волгоградській області. Курс південно-східний.

За попередньою інформацією, відбулися пуски ракет Х-101/555 стратегічною авіацією. Про це повідомили моніторингові канали.

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Ракети очікуємо біля кордонів України: ~04:30 - 05:00.

Пізніше інформацію про пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС - інформацію підтвердили у Повітряних Силах ЗСУ.

Уточнення від ПС ЗСУ: пуски крилатих ракет зафіксовано з району Каспійського моря. Розрахунковий час входження в повітряний простір України близько 05.00.

Прямуйте до укриттів, поки є час.

Потурбуйтеся про свою безпеку та безпеку своїх рідних.

Нагадаємо, що у Росії у повітря здійнялися кілька Ту-95мс.

Більше читайте в матеріалі ТСН.ua: Загадковий свист ракети над Києвом: експерт пояснив, чим міг атакувати Путін і до чого тут "удар помсти"

Додамо, росіяни влаштували масовану ракетну атаку по Києву та області в ніч проти 21 березня. Над містом та в районі столиці збили приблизно 30 російських ракет, зокрема й балістичні. Станом на ранок 21 березня відомо про 13 поранених киян.

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