Триває бойова робота на Одещині - Сили оборони півдня

Іде бойова робота на Одещині.

Про це інформують Сили оборони півдня у повідомленні у соціальних мережах.

Нагадуємо! Це також може бути небезпечно! Цікаві кадри роботи ППО не мають вартувати вам життя!", - йдеться у повідомленні.

Бережіть себе, перебувайте в укриттях, не перешкоджайте Силам оборони.

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Стало відоме оновлення інформації щодо руху БпЛА від Повітряних Сил ЗСУ:

БпЛА у Тернопільській області курсом на Львівщину;

БпЛА у Хмельницькій області у напрямку на Тернопільщину, курс західний;

БпЛА на межі Вінницької та Хмельницької областей, курс західний;

БпЛА у Черкаській області у напрямку на Вінниччину, курс західний;

БпЛА у Кіровоградській області рухаються західним курсом;

БпЛА на Дніпропетровщині рухаються західним курсом;

БпЛА на сході Миколаївщини рухаються північно-західним курсом;

БпЛА у Запорізькій області у напрямку Дніпра;

БпЛА в акваторії Чорного моря у напрямку Одеси;

БпЛА на межі Одеської та Миколаївської областей наближається до Вінницької області.

Нагадаємо, що у Росії у повітря здійнялися кілька Ту-95мс.

Більше читайте в матеріалі ТСН.ua: Загадковий свист ракети над Києвом: експерт пояснив, чим міг атакувати Путін і до чого тут "удар помсти"

Додамо, росіяни влаштували масовану ракетну атаку по Києву та області в ніч проти 21 березня. Над містом та в районі столиці збили приблизно 30 російських ракет, зокрема й балістичні. Станом на ранок 21 березня відомо про 13 поранених киян.

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