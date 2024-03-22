МВФ схвалив транш для України у розмірі $880 мільйонів

Виконавча рада МВФ провела засідання щодо третього перегляду Програми розширеного фінансування (EFF) для України та схвалила виділення наступного траншу за програмою у розмірі $880 мільйонів.

Про це заявив керівник місії МВФ в Україні Гевін Грей, - пише Укрінформ.

«Виконавча рада МВФ завершила сьогодні третій перегляд програми EFF для України. Це дозволить виділити транш у сумі близько $880 млн», - зауважив Грей.

Він додав, що, таким чином, з урахуванням нового пакету та попередніх траншів, Україна отримає $5,4 млрд в межах програми»,- зауважив представник Фонду.

За його словами, новий пакет фінансування може надійти на рахунки в Україні вже впродовж наступних двох-трьох днів.

Представник МВФ підкреслив, що українська сторона виконала всі кількісні критерії ефективності та контрольні показники, визначені в межах перегляду, крім одного.

Українська економіка продемонструвала надзвичайну стійкість у 2023 році попри воєнний стан, хоча певні виклики, повʼязані з війною залишаються.

У Фонді також наголосили на необхідності для України зберігати стійкий імпульс реформ. Це важливо насамперед для збереження макроекономічної стабільності, відновлення фіскальної та боргової стійкості, посилення інституційних реформ, а також закладення основи для зусиль з реконструкції та європейської інтеграції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МВФ назвав, від кого залежить рішення про конфіскацію російських активів.

Крім того, ми раніше інформували, що у МВФ розповіли, де Україні взяти гроші на додаткову мобілізацію.

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