МВФ та Україна домовляються про транш у $900 млн - Bloomberg

Це буде перший випадок, коли Міжнародний валютний фонд надасть кредит країні, яка перебуває у стані війни.

Міжнародний валютний фонд наближається до домовленості з Україною про виділення суми в 900 мільйонів доларів у зв’язку з припиненням допомоги з боку Сполучених Штатів.

Також читайте Кабмін просить НБУ дозволити продаж валюти українським компаніям для розрахунків із західними кредиторами

Про це інформує Bloomberg.

Видання повідомляє, що представники України та МВФ висловили сподівання, що угода буде погоджена вже цього тижня, однак для її затвердження ще потрібне буде відповідне рішення від виконавчої ради МВФ.

Ці кошти будуть розглядатися у якості запашного плану, якщо США не зможуть надати фінансову допомогу.

Кім того, видання повідомляє, що це буде перша виплата з чотирьох, які Україна очікує в поточному році, загальною сумою 5,4 мільярда доларів.

Також видання зазначає, що це буде перший випадок, коли Міжнародний валютний фонд надасть кредит країні, яка перебуває у стані війни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МВФ назвав, від кого залежить рішення про конфіскацію російських активів.

Крім того, ми раніше інформували, що у МВФ розповіли, де Україні взяти гроші на додаткову мобілізацію.

Читайте також: