У МВФ розповіли, де Україні взяти гроші на додаткову мобілізацію

У МВФ заявили, що допомагають захищати вразливі верстви населення та виплачувати зарплати.

Голова Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Альфред Кеммер вважає, що Україна повинна генерувати внутрішні надходження, щоб забезпечити зростаючі видатки на війну та мобілізацію.

Про це інформує "Голос Америки".

"Я завжди наголошую дуже чітко – ми очікуємо, щоб генерувались внутрішні надходження. Зміцнення економіки, структурні реформи, які підтримують економічну діяльність, краще управління забезпечать додаткові податкові надходження", - заявив Кеммер.

Очільник європейського офісу МВФ зазначив, що українській владі слід покращувати управління, зокрема використовувати Національну стратегію доходів, яка була затверджена Кабінетом міністрів, щоб забезпечити додаткові видатки.

Кеммер заявив, що МВФ та інші міжнародні донори допомагають українському уряду під час війни захищати вразливі верстви населення, виплачувати заробітні плати та пенсії. Він заявив, що саме на це направлена програма МВФ обсягом 122 млрд.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новий законопроєкт про мобілізацію став фінансовою головоломкою для Мінфіну та Зеленського.

Крім того, ми раніше інформували, що економіст Олег Пендзин заявив, що в Україні не створені додаткові фінансові можливості для додаткової мобілізації 500 тисяч людей.

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