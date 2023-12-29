Перед цим Повітряні сили попередили про пуски ракет у напрямку міста.
Вночі у Харкові пролунала серія вибухів після оголошення повітряної тривоги.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
"Харків під масованим ракетним обстрілом. У місті пролунали щонайменше шість вибухів", - заявив Терехов.
Перед чим Повітряні сили попередили про пуски ракет у напрямку міста.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що Росія може повторити удари крилатими ракетами зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС по Україні.
Крім того, ми раніше інформували, що у Генштабі ЗСУ розповіли, коли Росія може відновити масовані ракетні атаки по Україні.
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