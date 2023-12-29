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У Харкові пролунала серія вибухів

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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У Харкові пролунала серія вибухів

Вибухи / Фото: pixabay.com

Перед цим Повітряні сили попередили про пуски ракет у напрямку міста.

Вночі у Харкові пролунала серія вибухів після оголошення повітряної тривоги.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Харків під масованим ракетним обстрілом. У місті пролунали щонайменше шість вибухів", - заявив Терехов.

Перед чим Повітряні сили попередили про пуски ракет у напрямку міста.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що Росія може повторити удари крилатими ракетами зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС по Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що у Генштабі ЗСУ розповіли, коли Росія може відновити масовані ракетні атаки по Україні.

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Дата публікації
Перегляди
3867
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