Перед цим Повітряні сили попередили про пуски ракет у напрямку міста.

Вночі у Харкові пролунала серія вибухів після оголошення повітряної тривоги.

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Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Харків під масованим ракетним обстрілом. У місті пролунали щонайменше шість вибухів", - заявив Терехов.

Перед чим Повітряні сили попередили про пуски ракет у напрямку міста.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що Росія може повторити удари крилатими ракетами зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС по Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що у Генштабі ЗСУ розповіли, коли Росія може відновити масовані ракетні атаки по Україні.

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