Ще один штат США заборонив Трампу брати участь у праймеріз

Таке рішення було прийнято на основі чотирнадцятої поправки до Конституції США.

Державна секретарка штату Мен від Демократичної партії Шенна Беллоуз заборонила Дональду Трампу брати участь у праймеріз у цьому регіоні.

Про це інформує Associated Press.

Причиною такого рішення стала чотирнадцята поправка до Конституції США, у якій вказується, що ніхто не може займати цивільну чи військову посаду в уряді Сполучених Штатів або в будь-якому штаті, коли він, раніше будучи на посаді, взяв участь у заколоті проти Конституції.

Держсекретарка штату стала першою офіційною особою у виборчій комісії, яка в односторонньому порядку вжила рішення, що потенційно може вплинути на Колегію виборників.

Шенна Беллоуз прийняла таке рішення після того, як Верховний суд Колорадо заборонив трасу брати участь у праймеріз, посилаючись саме на чотирнадцяту поправку до Конституції США.

"Я не підійшла до такого рішення легковажно. Демократія — це священно. Я пам’ятаю, що жоден держсекретар ніколи не позбавляв кандидата в президенти місця у бюлетені на основі третього розділу Чотирнадцятої поправки. Однак я також пам’ятаю, що жоден кандидат у президенти ніколи раніше не брав участі в повстанні", — зазначила Беллоуз.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп намагається затягнути початок судового процесу проти себе.

Крім того, ми раніше інформували, що Верховний суд Колорадо виключив Трампа зі списку кандидатів у президенти США.

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