Україна зацікавлені навчати пілотів у Франції — Міноборони

Також Міноборони розраховує на додаткове постачання сучасних систем ППО та ракет до них.

У Міністерстві оборони висловили зацікавленість відправити українських пілотів до Франції для проведення підготовки до польотів.

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Про це заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк заявив під час зустрічі із делегацією Сенату Франції, передає Укрінформ.

Він висловив вдячність Франції за участь у посиленні української авіаційної та протиповітряної оборони.

Повідомляється, що установче засідання коаліції відбулось у Берліні під головуванням Франції та Німеччини.

Гаврилюк зазначив, що в рамках діяльності коаліції Міноборони розраховує на додаткове постачання сучасних систем ППО та ракет до них.

"Нам необхідні додаткові зенітні керовані ракети та засоби радіолокаційної розвідки, у першу чергу для виявлення та знищення ворожих балістичних ракет", - зазначив заступник міністра оборони.

Крім того, він наголосив, що Україна зацікавлена в тому, щоб українські пілоти проходили підготовку у Франції. Також Київ розраховує навчати допоміжний персонал для обслуговування літаків західного типу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ігнат розповів, як у Румунії готують інфраструктуру для навчання українських пілотів на F-16.

Крім того, ми раніше інформували, що експерт розповів, який функціонал буде в переданих Україні винищувачах F-16.

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