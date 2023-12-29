В Ізраїлі жорстоко вбито 2-річного сина репатріантки з України

Затриманий чоловік зізнався у вбивстві, заявивши, що скоїв його за наказом "голосів" в голові.

У четвер, 28 грудня, на вулиці ізраїльського міста Лод 39-річний чоловік безпричинно напав з ножем на дворічного малюка, якого везла в колясці його мати — жінка, що лише цього року репатріювалася в Ізраїль з України.

Як повідомляє The Times of Israel, дитину у важкому стані доставили в медичний центр з ножовими пораненнями голови.

Медики не змогли врятувати йому життя і констатували смерть.

Ізраїльська поліція повідомила, що підозрюваного в нападі заарештовано. Ним виявився 39-річний власника магазину мобільних телефонів. Він зізнався у вбивстві, заявивши, що скоїв його за наказом "голосів" в голові.

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Мер Лода Яїр Ревіво відреагував на інцидент, назвавши убивство трагедією.

“Молодий психічно хворий єврей, який стверджував, що чує таємничий голос, що розмовляє з ним, кинувся як божевільний до дитячої коляски в комерційному центрі в районі Ганей-Авів і на очах у матері зарізав дитину до смерті. Це жахлива трагедія, і ми підтримуємо сім'ю, яка тільки цього року іммігрувала до Ізраїлю з колишнього Радянського Союзу, у цей важкий час", - цитує заяву мера Israelnationalnews.

У вечірньому випуску новин телеканалу "Кан-11" уточнили, що жінка була репатріанткою із України.

У п’ятницю, 29 грудня, затриманий буде доставлений на судове слухання з клопотанням про продовження терміну тримання під вартою разом із клопотанням про психіатричну експертизу.

Нагадаємо, у невеликому польському містечку Пущиково біля Познані 42-річний українець Сергій Т. убив свою 29-річну дружину Юлію та двох маленьких доньок віком 4 та 1,5 року, а потім жив в одному будинку з тілами п'ять днів, поки не здався поліції.

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