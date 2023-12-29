В Израиле жестоко убит 2-летний сын репатриантки из Украины

Задержанный мужчина признался в убийстве, заявив, что совершил его по приказу "голосов" в голове.

В четверг, 28 декабря, на улице израильского города Лод 39-летний мужчина беспричинно напал с ножом на двухлетнего малыша, которого везла в коляске его мать — женщина, только в этом году репатриировавшаяся в Израиль из Украины.

Как сообщает The Times of Israel, ребенка в тяжелом состоянии доставили в медицинский центр с ножевыми ранениями головы.

Медики не смогли спасти ему жизнь и констатировали смерть.

Израильская полиция сообщила, что подозреваемый в нападении арестован. Им оказался 39-летний владелец магазина мобильных телефонов. Он признался в убийстве, заявив, что совершил его по приказу "голосов" в голове.

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Мэр Лода Яир Ревиво отреагировал на инцидент, назвав убийство трагедией.

“Молодой психически больной еврей, утверждавший, что слышит таинственный разговаривающий с ним голос, бросился как сумасшедший к детской коляске в коммерческом центре в районе Ганей-Авив и на глазах у матери зарезал ребенка до смерти. Это ужасная трагедия, и мы поддерживаем семью, только в этом году иммигрировавшую в Израиль из бывшего Советского Союза, в это тяжелое время", — цитирует заявление мэра Israelnationalnews.

В вечернем выпуске новостей телеканала "Кан-11" уточнили, что женщина была репатрианткой из Украины.

В пятницу, 29 декабря, задержанный будет доставлен на судебное слушание с ходатайством о продлении срока содержания под стражей вместе с ходатайством о психиатрической экспертизе.

Напомним, в небольшом польском городке Пущиково возле Познани 4 2-летний украинец Сергей Т. убил свою 29-летнюю жену Юлию и двух маленьких дочерей в возрасте 4 и 1,5 года, а затем жил в одном доме с телами пять дней, пока не сдался полиции.

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