Вифлеем опустел: в городе, где родился Иисус, отменены все празднования (фото)

В палестинском городе вспоминают о погибших детях в Секторе Газа во время войны Израиля против ХАМАСа.

В этом году в Вифлееме, где родился Иисус, отменили рождественские празднования, а вместо тысяч туристов и паломников на улицах города царит атмосфера скорби и войны. В палестинском городе, расположенном на Западном берегу реки Иордан, упоминают о погибших детях в Секторе Газа во время израильской военной операции против ХАМАСа.

Об этом в воскресенье, 24 декабря, сообщает BBC.

"Город опустел от счастья, от радости, от детей, от Санты. В этом году нет никакого празднования", – рассказала изданию жительница Вифлеема Мадлен.

В этом году знаменитой елки, обычно располагающейся посреди площади, вообще нет. Не звучат колядки и не проходят праздничные ярмарки.

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Вместо этого в память о детях Газы установили небольшой монумент с изображением сцены рождения Иисуса, окруженный камнями и колючей проволокой.

В пустой Вифлеемской церкви священник Эисса Талджия говорит, что город выглядит как тень того, что было когда-то.

“Я был священником в этой церкви 12 лет. Я родился в Вифлееме и никогда не видел его таким. Даже во время пандемии Covid-19. У нас есть братья и сестры в Газе, и это усложняет празднование. Но хорошо, что мы объединены в молитве", – говорит он.

Римско-католический патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пицбалла находится в Вифлееме с традиционной рождественской речью, и перед тем, как войти в церковь, он сказал, что "это очень грустное Рождество".

"У нас война, страшная война. Наши мысли в первую очередь направлены к Газе, к нашему народу в Газе – два миллиона человек страдают", — сказал он и добавил, что прекращения огня недостаточно. "Мы должны прекратить эти боевые действия и перевернуть страницу, потому что насилие может порождать только насилие", — отметил католический патриарх Иерусалима.

Напомним, в Австрии и Германии полиция арестовала несколько человек по подозрению в подготовке терактов в церквях в Кельне, Вене и Мадриде во время рождественских богослужений, за которыми, вероятно, стоит исламистская группировка.

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