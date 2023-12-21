Боевики ХАМАС отвергли предложение Израиля о прекращении огня

Террористическая группировка ХАМАС отклонила предложение Израиля установить временное перемирие.

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Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на слова лидеров политического крыла ХАМАС.

В сообщении указывается, что лидеры боевиков на переговорах с египетскими посредниками заявили, что Израиль должен остановить наступление в Секторе Газа, прежде чем обсуждать любое потенциальное соглашение.

Кроме того, боевики требуют от Израиля освободить всех палестинских заложников, которых, по оценкам ХАМАС, осталось около 100 человек.

В свою очередь, Израиль отклонил языки боевиков остановить операцию в Секторе Газы, а также заявил, что. Такие условия не могут служить основанием для начала переговоров.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль предлагает приостановить боевые действия в Газе по крайней мере на одну неделю в рамках нового соглашения, чтобы заставить ХАМАС освободить более 30 заложников.

Кроме того, мы ранее информировали, что Германия выступила против прекращения огня в секторе Газа.

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