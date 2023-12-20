Израиль предлагает ХАМАСу приостановить бои в Газе на неделю – Axios

Может быть заключено новое соглашение для освобождения более 30 заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС.

Израиль предлагает приостановить боевые действия в Газе по крайней мере на одну неделю в рамках нового соглашения, чтобы заставить ХАМАС освободить более 30 заложников, удерживаемых террористической группой.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух израильских официальных лиц и другой знакомый с ситуацией источник.

Это предложение, сделанное через катарских посредников, является первым предложением со стороны Израиля после срыва соглашения в прошлом месяце. Соглашение предусматривало семидневное прекращение огня и освобождение более 100 заложников.

Израильские официальные лица говорят, что это предложение свидетельствует о том, что государство намерено возобновить серьезные переговоры по освобождению большего количества заложников, несмотря на заявления ХАМАС о нежелании возобновить переговоры, пока будут продолжаться бои.

На сегодняшний день заложниками боевиков ХАМАС в Газе остаются около 130 граждан Израиля и других стран.

Директор ЦРУ Билл Бернс 18 декабря встретился с премьером Катара Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани и руководителем Моссада Дэвидом Барнеа, чтобы обсудить потенциальное соглашение по освобождению заложников. По информации издания, Барнеа представил предложение Израиля о возобновлении переговоров о новом соглашении, чтобы обеспечить освобождение группы из примерно 40 заложников.

В состав группы будут входить женщины, мужчины старше 60 лет и другие заложники, которые больны или тяжело ранены и нуждаются в срочной медицинской помощи.

В своем предложении Израиль заявил, что согласится на временное прекращение огня минимум на одну неделю, говорят израильские официальные лица.

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Израиль также предположил, что может освободить палестинских заключенных, осужденных за более серьезные нападения на страну, чем освобожденные в рамках предыдущего соглашения. Официальные лица говорят, что есть десятки пожилых или больных палестинских заключенных, которые могут быть освобождены.

По данным источников, премьер Катара передал Израилю позицию ХАМАСа, требующего прекращения атак еще до того, как можно будет начать любые переговоры по заложникам. Барнеа ответил, что если ХАМАС хочет прекращения войны, то должен сложить оружие и выдать своих ответственных за атаку 7 октября лидеров в Газе.

Непосредственно знакомый с переговорами источник сообщил, что Катар пытается возобновить переговоры, но указано, что требования Израиля к ХАМАСу и то, что он требует для прекращения войны, усложняют ситуацию.

Напомним, накануне министр обороны Йоав Галлант заявил, что операция против ХАМАСа будет продолжаться до тех пор, пока "не будут полностью достигнуты все цели".

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