Блокировка поляками границы Украины – образовались километровые очереди

В сторону Украины на заблокированных направлениях на утро стоит 3600 грузовиков.
По состоянию на утро 20 декабря из-за заблокированных 4 пунктов пропуска на границе с Польшей в очередях на въезд в страну находятся около 5220 грузовиков.
Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Украины полковник Андрей Демченко для УП.
По данным польских пограничников, в очередях в сторону Украины на заблокированных направлениях по состоянию на утро стоит 3600 грузовиков, а именно:
- Шегини – 1000,
- Рава-Русская – 600,
- Краковец – 500,
- Ягодин (движение заблокировано 18 декабря после 15 часов по киевскому времени) – 1500 грузовых транспортных средств.
В других направлениях, по словам Демченко, со стороны Словакии по состоянию на утро среды в сторону Украины в направлении пункта пропуска "Ужгород" ожидало проезда 570 грузовиков.
По направлению Венгрии движение идет, но очереди есть. По состоянию на утро 20 декабря в сторону Украины в направлении пункта пропуска "Тиса" ожидало проезда 250 грузовиков.
На румынском направлении на утро в сторону Украины на направлении пункта пропуска "Порубное" ожидало проезда 800 грузовиков.
Напомним, 18 декабря поляки вновь заблокировали пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин".
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