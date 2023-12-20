Пользователи "Киевстара" жалуются на новый сбой

В компании решают проблему.
Пользователи "Киевстара"" жалуются на очередной сбой в работе мобильного оператора. У многих абонентов с утра, 20 декабря, отсутствует связь и не работает Интернет.
Накануне вечером на официальной странице компании опубликовали сообщение, в котором сообщили о возобновлении работы приложения "Мой Киевстар".
Однако в комментариях пользователи пишут, что работает совсем не все. У многих сегодня отсутствует мобильная сеть, не работает Интернет и приложение.
В компании "Киевстар" знают о проблеме со связью, уже работают над ее решением.
"Специалисты компании работают над восстановлением сервисов. Делаем все возможное, чтобы устранить технические проблемы как можно скорее. Приносим извинения за неудобства", - отметили в компании.
Хакерская атака на "Киевстар" – что известно
Утром, 12 декабря, абоненты "Киевстара" пожаловались на сбой связи, впоследствии в компании заявили о мощной хакерской атаке.
В компании заверили, что персональные данные абонентов не скомпрометированы.
13 декабря хакерская группа "Солнцепек" из России взяла на себя ответственность за атаку на ИТ-инфраструктуру "Киевстара". Киберпреступники объяснили мотивы тем, что компания обеспечивает связь ВСУ.
15 декабря специалисты компании возобновили доступ к мобильному Интернету на всей подконтрольной Украине территории. Услуга работает по всем стандартам связи, в частности 4G.
В компании "Киевстар" пообещали компенсацию для абонентов мобильного оператора из-за масштабной кибератаки.
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