Россияне атаковали дронами Херсон: среди раненых есть дети (фото)

В результате вражеской атаки повреждены гражданские объекты и жилые дома города.
Российские войска вечером 19 декабря атаковали Херсон беспилотниками, попав по гражданской инфраструктуре и ранив людей.
Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура.
По данным следствия, около 22:00 вторника, 19 декабря, российские оккупанты устроили удары по гражданской инфраструктуре Херсона беспилотными летательными аппаратами.
В результате атаки девять горожан получили ранения, среди которых четверо малолетних детей.
Повреждены гражданские объекты и жилые дома.
Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, российские войска атаковали Украину ракетами и беспилотниками в ночь на 20 декабря: выпустили 19 дронов-камикадзе и две ракеты. Большинство целей было уничтожено в пределах восьми областей.
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