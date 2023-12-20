Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россияне атаковали дронами Херсон: среди раненых есть дети (фото)

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
620
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россияне атаковали дронами Херсон: среди раненых есть дети (фото)

Разрушение в Херсоне в результате атаки БПЛА 19 декабря / Фото: Прокуратура Херсонской области

В результате вражеской атаки повреждены гражданские объекты и жилые дома города.

Российские войска вечером 19 декабря атаковали Херсон беспилотниками, попав по гражданской инфраструктуре и ранив людей.

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура.

По данным следствия, около 22:00 вторника, 19 декабря, российские оккупанты устроили удары по гражданской инфраструктуре Херсона беспилотными летательными аппаратами.

В результате атаки девять горожан получили ранения, среди которых четверо малолетних детей.

Повреждены гражданские объекты и жилые дома.

Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

Разрушение в Херсоне в результате атаки БПЛА 19 декабря / © Прокуратура Херсонской области
Разрушение в Херсоне в результате атаки БПЛА 19 декабря / Фото: Прокуратура Херсонской области
Разрушение в Херсоне в результате атаки БПЛА 19 декабря / © Прокуратура Херсонской области
Разрушение в Херсоне в результате атаки БПЛА 19 декабря / Фото: Прокуратура Херсонской области

Напомним, российские войска атаковали Украину ракетами и беспилотниками в ночь на 20 декабря: выпустили 19 дронов-камикадзе и две ракеты. Большинство целей было уничтожено в пределах восьми областей.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
620
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация