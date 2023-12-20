Два "прилета" в Харькове: стало известно, куда попали оккупанты

Ночью оккупанты обстреляли Харьков. Уже известно, о двух "прилетах".

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"По меньшей мере, два прилета по одному из самых пострадавших районов Харькова, возле жилых домов, гражданских объектов. Ночные ракетные удары пришлись по территории одного из транспортных депо, где и так от вражеских обстрелов живого места нет. Это чисто гражданский объект", – написал он.

Сейчас на месте работают спасатели ГСЧС. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Ранее в Воздушных силах Украины сообщили детали ночной атаки. Россия атаковала Украину ударными БпЛА типа "Shahed" из временно оккупированного Крыма.

Всего зафиксированы пуски 19 "Шахедов", 18 из которых уничтожены силами и средствами Воздушных сил и сил обороны. Больше об атаке читайте в новости.

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