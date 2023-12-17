За атакой БПЛА на военный аэродром в РФ стоит ГУР: какие последствия - СМИ

По данным разведки, в результате налета беспилотник есть повреждения.

В ночь на 17 декабря Главное управление разведки атаковало беспилотниками военный аэродром в Морозовске Ростовской области РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

По данным разведки, в результате налета беспилотников есть повреждения. Однако в ГУР не уточнили, о каких повреждениях идет речь — аэродрома или бомбардировщиков.

"То, что говорят российские медиа о том, что якобы все дроны были сбиты, не соответствует действительности. Было, по меньшей мере, прямое попадание в военный аэродром. Есть разрушения. Другие последствия уточняются", — рассказал источник.

Собеседник добавил, что это была массированная атака БПЛА по военным объектам. Удары были в трех областях РФ – Ростовской, Липецкой и Волгоградской.

Напомним, ночью 17 декабря беспилотники атаковали Ростовскую область. По данным росСМИ, атака была направлена на военный аэродром, где дислоцированы фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М, Су-34.

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