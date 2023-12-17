За атакою БПЛА на військовий аеродром у РФ стоїть ГУР: які наслідки- ЗМІ

За даними розвідки, внаслідок нальоту безпілотник є пошкодження.

У ніч проти 17 грудня Головне управління розвідки атакувало безпілотниками військовий аеродром у Морозівську Ростовської області РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

За даними розвідки, внаслідок нальоту безпілотників є пошкодження. Однак у ГУР не уточнили, про які саме пошкодження йдеться - аеродрому чи бомбардувальників.

"Те, що кажуть російські медіа про те, що нібито всі дрони були збиті, не відповідає дійсності. Було щонайменше пряме влучання у військовий аеродром. Є руйнування. Інші наслідки уточнюються", - розповіло джерело.

Співрозмовник додав, що це була масована атака БПЛА по військових об'єктах. Удари були у трьох областях РФ - Ростовській, Липецькій та Волгоградській.

Нагадаємо, вночі 17 грудня безпілотники атакували Ростовську область. За даними росЗМІ, атака була спрямована на військовий аеродром, де дислоковані фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34.

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