Відомий мольфар зробив передбачення щодо перемоги наступного року

За словами мольфара, біля Путіна зараз знаходиться "дуже сильний шаман".

Мольфар Василь Юращук з карпатського села Чорний потік зробив своє передбачення щодо перемоги України в наступному році.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

На питання кореспондентки про те, чи буде перемога наступного року, він відповів: "ну а як же... Побачиш, і я побачу, і ти побачиш... Переможемо, все вийде, добре буде".

При цьому за його словами, біля Путіна зараз знаходиться "дуже сильний шаман".

"Він як Ванга, сильний, але по-чорному, не по-білому... Повинно ще дуже багато крові пролляти", - сказав мольфар.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Чи буде перемога наступного року? Знаний мольфар з Чорного потоку зробив передбачення

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що карпатські мольфари розповіли про свої передбачення на 2024 рік.

Крім того, ми раніше інформували про таропрогноз на зиму 2023-2024 років: що карти нам віщують.

Читайте також: