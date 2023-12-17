Росіянам ввижається: переконують, що збили 33 "українські безпілотники"

Росіяни знову стверджують про нібито українську атаку на Росію.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони РФ.

"Сьогодні вночі припинено спробу "київського режиму" зробити "терористичну атаку БПЛА" літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - переконують російські військові.

"Черговими "засобами ППО" знищено та перехоплено 33 "українські безпілотні літальні апарати" над територіями Липецької, Ростовської та Волгоградської областей", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що раніше українська розвідка заявила, що атакувала в ніч проти 26 листопада області Росії у відповідь на масований наліт "Шахедів" на Київ, який відбувся напередодні.

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