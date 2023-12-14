Росіянам вкотре ввижається: на Москву летів безпілотник

Росіянам вкотре ввижається ворожа атака на столицю Росії.

"Сьогодні вночі "силами ППО" в Наро-Фомінському міському окрузі відбито атаку безпілотника, який летів на Москву. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події", - заявив мер Москви Сергій Собянін у соціальних мережах.

Нагадаємо, що раніше українська розвідка заявила, що атакувала в ніч проти 26 листопада області Росії у відповідь на масований наліт "Шахедів" на Київ, який відбувся напередодні.

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