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Росіянам вкотре ввижається: на Москву летів безпілотник

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Росіянам вкотре ввижається: на Москву летів безпілотник

Вночі дрон летів на Москву / Фото: ТСН.ua

Росію постійно атакують невідомі безпілотники.

Росіянам вкотре ввижається ворожа атака на столицю Росії. 

"Сьогодні вночі "силами ППО" в Наро-Фомінському міському окрузі відбито атаку безпілотника, який летів на Москву. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події", - заявив мер Москви Сергій Собянін у соціальних мережах. 

Нагадаємо, що раніше українська розвідка заявила, що атакувала в ніч проти 26 листопада області Росії у відповідь на масований наліт "Шахедів" на Київ, який відбувся напередодні. 

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Перегляди
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