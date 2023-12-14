На Одещині та на Херсонщині пролунали вибухи - очевидці

Ворог продовжує атакувати південь України.
У ніч проти 14 грудня 2023 року триває потужна атака безпілотниками на південь Одеської області.
Про це повідомляють очевидці у моніторингових каналах.
"Триває атака ударних БпЛА. Ймовірно одна з найпотужніших на Ізмаїльский район. Нова група БпЛА прямує у напрямку Ізмаїл-Рені", - йдеться у повідомленні.
Також йдеться про те, що звуки вибухів пролунали у районі Рені.
За попередньою інформацією, працює ППО.
До того ж росіяни обстрілюють Херсон з РСЗВ.
Про це інформують місцеві ЗМІ.
В місті та передмісті лунають вибухи.
Бериславщину обстрілюють запалювальними боєприпасами.
Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою.
Нагадаємо, що раніше ворожий безпілотник залетів на кордон між Україною та Румунією. Про це повідомили моніторингові канали.
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