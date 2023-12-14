На Одещині та на Херсонщині пролунали вибухи - очевидці

У ніч проти 14 грудня 2023 року триває потужна атака безпілотниками на південь Одеської області.

Про це повідомляють очевидці у моніторингових каналах.

"Триває атака ударних БпЛА. Ймовірно одна з найпотужніших на Ізмаїльский район. Нова група БпЛА прямує у напрямку Ізмаїл-Рені", - йдеться у повідомленні.

Також йдеться про те, що звуки вибухів пролунали у районі Рені.

За попередньою інформацією, працює ППО.

До того ж росіяни обстрілюють Херсон з РСЗВ.

Про це інформують місцеві ЗМІ.

В місті та передмісті лунають вибухи.

Бериславщину обстрілюють запалювальними боєприпасами.

Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою.

Нагадаємо, що раніше ворожий безпілотник залетів на кордон між Україною та Румунією. Про це повідомили моніторингові канали.

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