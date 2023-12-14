Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Одещині та на Херсонщині пролунали вибухи - очевидці

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
107
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Одещині та на Херсонщині пролунали вибухи - очевидці

Ворог знову атакував Україну / Фото: ТСН.ua

Ворог продовжує атакувати південь України.

У ніч проти 14 грудня 2023 року триває потужна атака безпілотниками на південь Одеської області.

Про це повідомляють очевидці у моніторингових каналах.

"Триває атака ударних БпЛА. Ймовірно одна з найпотужніших на Ізмаїльский район. Нова група БпЛА прямує у напрямку Ізмаїл-Рені", - йдеться у повідомленні. 

Також йдеться про те, що звуки вибухів пролунали у районі Рені. 

За попередньою інформацією, працює ППО. 

До того ж росіяни обстрілюють Херсон з РСЗВ. 

Про це інформують місцеві ЗМІ. 

В місті та передмісті лунають вибухи.

Бериславщину обстрілюють запалювальними боєприпасами. 

Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою. 

Нагадаємо, що раніше ворожий безпілотник залетів на кордон між Україною та Румунією. Про це повідомили моніторингові канали. 

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
107
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація