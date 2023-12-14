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В Одесской области и в Херсонской области прогремели взрывы — очевидцы

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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В Одесской области и в Херсонской области прогремели взрывы — очевидцы

Враг снова атаковал Украину / Фото: ТСН.ua

Враг продолжает атаковать юг Украины.

В ночь на 14 декабря 2023 года продолжается мощная атака беспилотниками на юг Одесской области.

Об этом сообщают очевидцы в мониторинговых каналах.

"Продолжается атака ударных БпЛА. Вероятно одна из самых мощных на Измаильский район. Новая группа БпЛА следует в направлении Измаил-Рени", — говорится в сообщении.

Также речь идет о том, что звуки взрывов раздались в районе Рени.

По предварительной информации, работает ПВО.

К тому же россияне обстреливают Херсон из РСЗО.

Об этом сообщают местные СМИ.

В городе и пригороде раздаются взрывы.

Бериславщину обстреливают зажигательными боеприпасами.

Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью.

Напомним, что ранее вражеский беспилотник залетел на границу между Украиной и Румынией. Об этом сообщили мониторинговые каналы.

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Просмотры
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