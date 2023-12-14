В Одесской области и в Херсонской области прогремели взрывы — очевидцы

Враг продолжает атаковать юг Украины.
В ночь на 14 декабря 2023 года продолжается мощная атака беспилотниками на юг Одесской области.
Об этом сообщают очевидцы в мониторинговых каналах.
"Продолжается атака ударных БпЛА. Вероятно одна из самых мощных на Измаильский район. Новая группа БпЛА следует в направлении Измаил-Рени", — говорится в сообщении.
Также речь идет о том, что звуки взрывов раздались в районе Рени.
По предварительной информации, работает ПВО.
К тому же россияне обстреливают Херсон из РСЗО.
Об этом сообщают местные СМИ.
В городе и пригороде раздаются взрывы.
Бериславщину обстреливают зажигательными боеприпасами.
Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью.
Напомним, что ранее вражеский беспилотник залетел на границу между Украиной и Румынией. Об этом сообщили мониторинговые каналы.
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