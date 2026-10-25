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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Россияне атаковали маршрутку в центре города: есть погибший (фото)

В Херсоне шесть человек пострадали от удара по маршрутке. Один погиб, другие — в тяжелом состоянии.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Россияне атаковали маршрутку в центре города: есть погибший (фото)

В Херсоне дрон попал в маршрутку

В Херсоне в результате удара российского беспилотника по маршрутке погиб мужчина, еще шесть человек получили ранения. Пострадавшие находятся в больнице, один из них находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил руководитель Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько.

Российский дрон атаковал маршрутку в Центральном районе Херсона. В результате удара шесть человек получили минно-взрывные травмы, сообщили в областной военной администрации.

Впоследствии стало известно, что в больнице скончался мужчина 1959 года рождения, получивший тяжелые ранения во время атаки.

По словам Шанька, в настоящее время раненые находятся в медицинском учреждении в состоянии средней тяжести.

Ситуация в Херсоне — последние новости

Напомним, накануне в Херсоне из-за авиаудара РФ пострадала семья с младенцем. А в Корабельном районе погиб мужчина.

Также ранее говорилось, что чем ближе к зимним холодам, тем больше желающих уехать из Херсона и окрестных прифронтовых населенных пунктов. Город этой зимой может столкнуться с проблемами с отоплением. Местные теплосети готовы к работе, однако генерирующие мощности находятся в крайне сложном состоянии.

Ранее в Херсоне обрушился подъезд дома после удара КАБ РФ. В результате атаки ранения получили три человека.

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