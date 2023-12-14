"Они не просто распадутся": воин и историк спрогнозировал будущее РФ после войны

То, что сейчас происходит с Россией во время войны в Украине, имеет свои исторические аналогии.

Российскую Федерацию ждет худшее будущее, чем было у Российской империи после поражения от Японии или у Советского Союза после проигранной войны в Афганистане.

Такое мнение высказал доброволец Вооруженных Сил Украины и историк по специальности Алексей Чирний в интервью "Еспресо".

По его словам, то, что сейчас происходит с Россией во время войны в Украине, имеет аналогии с тем, что переживали россияне во время других проигранных Москвой военных конфликтов.

"Российско-японская война. Они проиграли эту войну, и их государство развалилось. Афган. Они его проиграли, и оно [Советский Союз] развалилось. И эту войну [с Украиной] они тоже проиграют”, — перечислил Алексей Чирний.

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Однако, считает историк, нынешняя война, которую ведет РФ, имеет немаловажный нюанс.

"Есть одна разница. Афганистан и русско-японская война – это локальные войны, касавшиеся только их государства и маленьких государств, с которыми они воевали. А теперь война носит совсем другой характер. И, мягко говоря, я думаю, что после нашей победы они не просто распадутся. Там гораздо более глобальными будут проблемы. У них. Не у нас", – резюмировал он.

Напомним, ранее глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов сравнил войну России и Украины с другой исторической войной. Почти 500 лет назад Московия вела с тогдашними "странами Запада" Ливонскую войну, закончившуюся полным поражением и периодом "смуты".

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