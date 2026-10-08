Коли українська балістика вдарить по Москві: експерт назвав можливі терміни

Коли українська балістика вдарить по Москві / © ТСН

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Українські балістичні ракети, що зможуть уражати цілі у Москві, можуть з’явитися на озброєнні орієнтовно в середині 2027 року. Однак реалізація цих термінів залежить від того, чи чинитиме ворог перешкоди ракетній програмі України.

Про це заявив авіаційний експерт і провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко, пише «Уніан».

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Українська балістика зможе дістатися Москви в середині 2027 року

На думку Романенка, Україна матиме перспективу балістичних ударів по Москві лише від середини 2027 року:

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«З’явиться балістика — будемо завдавати ударів по Москві, але це перспектива, скажімо, середини наступного року».

Він додав, що наявність власних балістичних ракет дасть змогу Силам оборони України суттєво легше долати ешелоновану ППО Москви. За його оцінкою, ключовий ворожий комплекс ППО С-400 демонструє обмежену ефективність під час перехоплення балістичних ракет.

«С-400 на грані, так, PAC-1/PAC-2. Тобто ураження hit-to-kill там не передбачено. Можливо, вони і позбивають наші ракети, але ж бойові частини однаково попадають на Москву», — додав Романенко.

Водночас аналітик звернув увагу на критичні ризики для оборонно-промислового комплексу України, адже підприємства змушені працювати під постійним вогнем ворога. Романенко зауважив, що хоча в останніх зведеннях про відбиття масованої повітряної атаки РФ не розкривали кількість випущених балістичних ракет, значна їхня частина, ймовірно, була спрямована саме на українські виробничі потужності.

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Через це будь-які прогнози щодо готовності ракетної зброї є умовними та справдяться лише за сприятливих обставин:

«А якщо не буде? А якщо виведуть з ладу поряд електричну станцію? Наприклад, не сам об’єкт, а електричну станцію, яка заживлює завод».

Щоб убезпечити процес, Романенко вважає за необхідне максимально переносити виготовлення за кордон — до таких держав, як Велика Британія чи Німеччина.

Які українські ракети вже летіли по РФ

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповів про нову українську балістичну ракету FP-7, яку вже застосовували по РФ. За його словами, вона є набагато дешевшим аналогом американської системи ATACMS.

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Ракета має дальність ураження близько 250 км, бойову частину вагою приблизно 200 кг та похибку влучання до 15 метрів, що робить її ефективним інструментом для дій на оперативній глибині.

FP-7 має посилити удари по російських тилах і прифронтових районах. Вона орієнтована на знищення командних пунктів, логістичних центрів і глибоко закопаних складів боєприпасів, які складно вразити безпілотниками.

Скоро застосовуватимуть далекобійну FP-9

Нагадаємо, Україна очікує завершення розроблення нової далекобійної ракети FP-9 від компанії Fire Point вже цієї осені. За словами президента Володимира Зеленського, вона матиме дальність, достатню для ураження цілей у Москві.

Це оголошення відбулося на тлі повідомлень про перше бойове застосування української балістичної ракети FP-7 з дальністю близько 250 км.

Зеленський наголосив на важливості прискорити розроблення FP-9, особливо через нові російські атаки та гібридні операції в Європі, покликані залякати європейців і зменшити підтримку України.

Чи прискорять кінець війни ракетні удари по Москві

Військовий аналітик Олександр Мусієнко та військовий блогер Сергій Місюра проаналізували потенційний вплив українських ударів по Москві на перебіг війни. Експерти зазначають, що атаки на російську столицю є неминучими, оскільки там зосереджені важливі командні пункти, центри зв’язку, об’єкти ВПК, паливна інфраструктура, а самі удари є важливою частиною психологічного тиску на російські еліти та населення.

Попри високу щільність російської ППО, сформованої у три кільця захисту, її можна пробити завдяки комбінованим атакам ракет, реактивних БпЛА та дронів-приманок. Для виснаження систем оборони ворога необхідно систематично перевантажувати їх сотнями засобів ураження та нищити радари.

На думку Мусієнка, перелам у війні чи створення сприятливих умов для перемовин «із позиції сили» можливі через поглиблення соціальної напруженості: тоді як регіони РФ потерпають від скасування пільг та дефіциту пального, Москва залишається у привілейованому становищі. Постійні атаки на столицю здатні змусити росіян відчути наслідки війни, тоді як масштабний одночасний удар близько 100 ракет міг би спричинити катастрофічні наслідки для ворога.

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