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Россиянам в очередной раз видится: на Москву летел беспилотник

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Время на прочтение
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Россиянам в очередной раз видится: на Москву летел беспилотник

Ночью дрон летел на Москву. / Фото: ТСН.ua

Россию постоянно атакуют неизвестные беспилотники.

Россиянам в очередной раз видится вражеская атака на столицу России.

"Сегодня ночью "силами ПВО" в Наро-Фоминском городском округе отбита атака летевшего на Москву беспилотника. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", — заявил мэр Москвы Сергей Собянин в социальных сетях

Напомним, что ранее украинская разведка заявила, что атаковала в ночь на 26 ноября области России в ответ на состоявшийся накануне массированный налет "Шахедов" на Киев.

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Дата публикации
Просмотры
7
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