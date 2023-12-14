Россиянам в очередной раз видится: на Москву летел беспилотник

Россиянам в очередной раз видится вражеская атака на столицу России.

"Сегодня ночью "силами ПВО" в Наро-Фоминском городском округе отбита атака летевшего на Москву беспилотника. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", — заявил мэр Москвы Сергей Собянин в социальных сетях

Напомним, что ранее украинская разведка заявила, что атаковала в ночь на 26 ноября области России в ответ на состоявшийся накануне массированный налет "Шахедов" на Киев.

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