Атаки дронами по Смоленску: нарушен процесс производства ракет Х-59

Х-59 – одни из тех, которыми россияне чаще всего атакуют военные и гражданские объекты в Украине.

В результате атаки дронами по Смоленскому авиационному заводу 1 октября был нарушен процесс по производству ракет Х-59 различных модификаций.

Об этом сообщили в ГУР Минобороны Украины.

В украинской разведке уточнили, что 1 октября ударные дроны атаковали российский авиазавод в Смоленске, где производились ракеты Х-59.

Последствия атаки по Смоленскому авиазаводу

"В результате удара по Смоленскому авиационному заводу нарушен процесс по производству ракет Х-59 различных модификаций", – указано в заявлении ГУР.

По подтвержденным данным, три из четырех дронов попали в цель. Они нанесли существенные повреждения производственным мощностям военного предприятия России.

Что известно о ракетах Х-59

В разведке обратили внимание, что ракета Х-59 (в модификации Х-59МК2) класса "воздух-поверхность" с дальностью до 280 км – одна из тех, которыми россияне чаще всего атакуют военные и гражданские объекты в Украине. От применения этих ракет больше всего страдают Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области.

Напомним, 1 октября в Смоленске раздались взрывы, а на видео от очевидцев был зафиксирован пролет беспилотника в направлении авиазавода. Россияне традиционно убеждали в уничтожении всех дронов.

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