Россияне рисуют Ту-95МС на базе в Энгельсе: для чего они это делают (спутниковые фото)

Россияне даже рисуют шины, как у настоящих бомбардировщиков, чтобы придать приманке больше реалистичности.

Россия начала рисовать стратегические бомбардировщики Ту-95МС на своей главной бомбардировочной базе "Энгельс", известной как "Энгельс-2", после неоднократных атак. Оккупанты готовят так называемые приманки.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs, полученные The War Zone.

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Фотографии, сделанные 29 сентября, показывают приманки, украшенные на асфальте авиабазы. Рисунки – это почти копирование характерной плановой формы четырехмоторного бомбардировщика Ту-95МС, вплоть до его черного цвета. Вторая приманка выглядит частично завершенной рядом с готовым.

Журналисты предполагают, что для рисунков россияне используют, скорее всего, краску. Также интересно, что на фото они нанесли шины, как настоящий слева от него Ту-95. Это добавлено для реализма, что "приманка окажется более убедительной, поскольку теперь шины являются обычным средством противодействия, которое используют некоторые самолеты ВВС России во время стоянки".

Авторы статьи считают, что такие приманки предполагают ряд целей. Прежде всего это обмануть спутники и разрушить любые украинские ударные операции, предоставляя неверные данные нацеливания.

"Но это явно не сработает, поскольку даже ограниченные коммерческие спутниковые изображения с высоким разрешением могут четко отличить силуэты самолетов от реальных. Использование нескольких источников разведывательных данных, таких как спутниковые изображения радара с синтетической апертурой (SAR), дало бы понять, что цель не является трехмерным объектом", — отмечается в материале.

Нарисованный Ту-95МС на "Энгельсе". ФОТО: PLANET LABS

Напомним, ранее сообщалось, что россияне прикрывают свои самолеты шинами. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко объяснил, зачем оккупанты это делают.

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