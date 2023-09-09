Зачем россияне прикрывают свои самолеты шинами: неожиданный вывод эксперта

Все чаще спутниковые снимки фиксируют обычные автомобильные шины на поверхности самолетов стратегической авиации РФ. Эксперт объяснил, зачем россияне прибегают к такому "трюку" и почему это может навредить им самим.

В последнее время в сети появилось много фотографий российской стратегической и тактической авиации, бережно покрытой автомобильными шинами.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко объяснил, зачем россияне делают это.

"Это демонстрация деградации российской авиации в вопросах обеспечения ее средствами защиты, от простейших средств поражения. Отсутствие концепции постоянных и временных укрытий еще со времен СССР привело к невозможности защитить авиацию от... града", — говорит эксперт.

По его словам, советская авиация не имела надежных систем укрытия по одной причине: при всей пропаганде о третьей мировой войне и "угрозе коварного Запада", СССР всегда был уверен в своей безопасности и отсутствии угрозы ведения боевых действий на его территории.

"Аналогично и россия, вливая в глотку потребителям информационного фаст-фуда нарративы об "угрозе" от "коварного" НАТО, всегда прекрасно понимала, что угрозы от альянса ей нет до тех пор, пока она сама не прыгнет на него. А это был бы суицидальный прыжок", – говорит Коваленко.

Кроме того, россияне не рассчитывали, что война с Украиной может затянуться дольше, чем на 3 дня, неделю, 2-3 недели, месяц. Теперь оккупанты должны хоть как-то защищать свою технику, по которой периодически стали прилетать "НАТОвские неопознанные летательные объекты".

"Примитивное решение, обусловленное отсутствием технической и технологической компоненты с интеллектуальной составляющей. То есть просто более высокотехнологичного метода противодействия угрозам", — говорит эксперт.

По словам Коваленко, шины по логике россиян могут применяться для предотвращения атак с воздуха малогабаритными объектами, но есть нюанс.

Российский бомбардировщик Ту-95 с шинами/Фото: OSINT-проект

"Если мы говорим об объекте с функцией подрыва в воздухе, до столкновения с целью и с рассеиванием осколочных элементов, то частично - да. Часть осколков на себя возьмут шины, сохранив большую площадь самолета неповрежденной. Но это не исключает меньшие, но все же повреждения, которые все равно не позволят до ремонта полноценно использовать самолет. Да, ремонт займет меньше времени, но все же", - говорит эксперт.

В случае дрона-камикадзе, который непосредственно таранит цель, шины на самолетах - это вообще бессмысленная защита, говорит обозреватель.

"Но куда более интересен дрон, который сбрасывает взрывное устройство, например, гранату. И в этом случае шины не столько помеха, сколько – помощник! Представим себе сброс гранаты Ф-1 на Ту-22М3 без шин, какой будет эффект? Граната скатится по поверхности самолета и детонирует на земле Со своей стороны шины помогут зафиксировать гранату на поверхности, внутри себя, и тогда с помощью простейшего средства можно уничтожить "стратег", — объясняет эксперт.

Российский бомбардировщик Ту-95 с шинами/Фото: OSINT-проект

Кроме того, российские самолеты можно также атаковать и зажигательными смесями, которые без труда помогут зажечь эту "эрзац-защиту", тем самым создав серьезный пожар со всеми вытекающими последствиями.

"С учетом таких обстоятельств, даже любой российский партизан, недовольный политикой Путина, может купить дрон, начинить его самой простой зажигательной смесью и сжечь Ту-22М3!" – пишет Коваленко.

В то же время шины могут защитить российские самолеты от разведывательных дронов. Они искажают контуры самолета, поэтому таким образом оккупанты стараются не защитить, а замаскировать авиацию.

"И это касается не только искажения, например, во время оперирования ночью. Спутники, выполняющие слежку в радиолокационном диапазоне, так же не распознают самолет с шинами как цельный, структурный объект. Это минимизирует эффективность сбора информации подобными средствами", — объясняет Коваленко.

"В общем, палка с двух концов. С одной стороны, россияне попытались уменьшить заметность своей авиации для объектов с потенциальной угрозой, а с другой стороны, они все же сделали их более уязвимыми", — резюмировал эксперт.

Напомним, на военном аэродроме "Энгельс" в Саратовской области оккупанты придумали новый способ, чтобы защитить бомбардировщики Ту-95 от атак дронов – их обкладывают покрышками для автомобилей.

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