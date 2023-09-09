ВСУ имеют успех на Донетчине: Bild утверждает, что они вошли в Новомайорское

Эксперт заявил, что ВСУ уже якобы взяли под контроль первые дома в Новомайорском.

Украинские войска вошли в село Новомайорское Донецкой области.

Об этом утверждает военный аналитик Юлиан Рёпке в комментарии BILD.

"Украинская армия продвинулась к окраине Новомайорского и захватила первые четыре дома", — сообщил Юлиан Рёпке.

Село расположено в 15 км к западу от Угледара. Рёпке говорит, что раньше украинские войска продвинулись вперед к северу от Новомайорского, а теперь зашли и в первые дома самого села.

Напомним, оккупанты ранее начали жаловаться, что ВСУ во время контрнаступления подошли вплотную еще на одном участке фронта. Так, ВСУ якобы наступают в направлении Новомайорского возле Угледара.

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