ВСУ имеют успех на Донетчине: Bild утверждает, что они вошли в Новомайорское

Эксперт заявил, что ВСУ уже якобы взяли под контроль первые дома в Новомайорском.
Украинские войска вошли в село Новомайорское Донецкой области.
Об этом утверждает военный аналитик Юлиан Рёпке в комментарии BILD.
"Украинская армия продвинулась к окраине Новомайорского и захватила первые четыре дома", — сообщил Юлиан Рёпке.
Село расположено в 15 км к западу от Угледара. Рёпке говорит, что раньше украинские войска продвинулись вперед к северу от Новомайорского, а теперь зашли и в первые дома самого села.
Напомним, оккупанты ранее начали жаловаться, что ВСУ во время контрнаступления подошли вплотную еще на одном участке фронта. Так, ВСУ якобы наступают в направлении Новомайорского возле Угледара.
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