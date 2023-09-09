ЗСУ мають успіх на Донеччині: Bild стверджує, що вони увійшли в Новомайорське

Експерт заявив, що ЗСУ вже нібито взяли під контроль перші будинки в Новомайорському.

Українські війська увійшли в село Новомайорське Донецької області.

Про це стверджує військовий аналітик Юліан Рьопке в коментарі BILD.

"Українська армія просунулася до околиці Новомайорського і захопила перші чотири будинки", - повідомив Юліан Рьопке.

Село розташоване за 15 км на захід від Вугледара. Рьопке каже, що раніше українські війська просунулися вперед на півночі від Новомайорського, а тепер зайшли і в перші будинки самого села.

Нагадаємо, окупанти раніше почали бідкатися, що ЗСУ під час контрнаступу підійшли упритул ще на одній ділянці фронту. Так, ЗСУ нібито наступають в напрямку Новомайорського біля Вугледару.

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