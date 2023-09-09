"Просувається методично і добре": Курт Волкер про контрнаступ ЗСУ та проблеми РФ на фронті

Завдяки успіхам контрнаступу ЗСУ Росія вже не може зосередитися на одній ділянці фронту.

Колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер у коментарі про контрнаступ Збройних сил наголосив – Україна вже зробила досить успішні кроки – вивела з ладу російські лінії постачання боєприпасів, палива, продовольства, мости, дороги.

Ці дії на фронті роблять дедалі складнішим для Росії утримання своїх військ та проведення ротації.

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"Також є тиск на багатьох ділянках фронту, тож Росії доводиться захищати більше території. Вона не може зосередитися на одній ділянці. Україна дуже обережно ставить до захисту своїх солдатів, тому вона дуже методично і повільно проходить через мінні поля, щоб не втратити своїх солдатів. Навіть за цих обставин вони просунулися на кілька кілометрів і подолали деякі з перших ліній оборони. Я думаю, що ми побачимо продовження цієї тенденції. Я не вважаю, що критика є виправданою. Реальність така, що український контрнаступ просувається методично і добре", - резюмував Курт Волкер.

Нагадаємо, як пишуть аналітики Інституту вивчення війни ISW, військові РФ внесли значні зміни в командування та управління через український контрнаступ.

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