Бех-Романчук стала призеркою етапу Діамантової ліги у Брюсселі

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук завоювала срібну нагороду на етапі Діамантової ліги у бельгійському Брюсселі.

28-річна уродженка Хмельницької області піднялася на п'єдестал у потрійному стрибку з результатом 14,57 метра.

Марину обійшла лише представниця Ямайки Шаніка Ріккетс (15,01 метра). Бронзову медаль здобула Теа Лафон з Домініканської Республіки (14,49 метра).

Діамантова ліга. Брюссель. Потрійний стрибок (жінки)

1. Шаніка Ріккетс (Ямайка) – 15.01 м

2. Марина Бех-Романчук (Україна) – 14.57 м

3. Теа Лафон (Домініканська Республіка) – 14.49 м

Медаль Бех-Романчук стала другою для збірної України на етапі Діамантової ліги у Брюсселі. Раніше повідомлялося, що Ярослава Магучіх виграла "золото" в стрибках у висоту.

Нагадаємо, наприкінці серпня Бех-Романчук принесла Україні срібну медаль у потрійному стрибку на чемпіонаті світу-2023 з легкої атлетики у Будапешті.

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