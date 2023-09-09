Бех-Романчук стала призеркою етапу Діамантової ліги у Брюсселі

Марина виграла "срібло" у потрійному стрибку.
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук завоювала срібну нагороду на етапі Діамантової ліги у бельгійському Брюсселі.
28-річна уродженка Хмельницької області піднялася на п'єдестал у потрійному стрибку з результатом 14,57 метра.
Марину обійшла лише представниця Ямайки Шаніка Ріккетс (15,01 метра). Бронзову медаль здобула Теа Лафон з Домініканської Республіки (14,49 метра).
Діамантова ліга. Брюссель. Потрійний стрибок (жінки)
1. Шаніка Ріккетс (Ямайка) – 15.01 м
2. Марина Бех-Романчук (Україна) – 14.57 м
3. Теа Лафон (Домініканська Республіка) – 14.49 м
Медаль Бех-Романчук стала другою для збірної України на етапі Діамантової ліги у Брюсселі. Раніше повідомлялося, що Ярослава Магучіх виграла "золото" в стрибках у висоту.
Нагадаємо, наприкінці серпня Бех-Романчук принесла Україні срібну медаль у потрійному стрибку на чемпіонаті світу-2023 з легкої атлетики у Будапешті.
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