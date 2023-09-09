Бех-Романчук стала призеркой этапа Бриллиантовой лиги в Брюсселе

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук завоевала серебряную награду на этапе Бриллиантовой лиги в бельгийском Брюсселе.

28-летняя уроженка Хмельницкой области поднялась на пьедестал в тройном прыжке с результатом 14,57 метра.

Марину обошла только представительница Ямайки Шаника Риккетс (15,01 метра). Бронзовую медаль завоевала Теа Лафон из Доминиканской Республики (14,49 метра).

Бриллиантовая лига. Брюссель. Тройной прыжок (женщины)

1. Шаника Риккетс (Ямайка) – 15.01 м

2. Марина Бех-Романчук (Украина) – 14.57 м

3. Теа Лафон (Доминиканская Республика) – 14.49 м

Медаль Бех-Романчук стала второй для сборной Украины на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе. Ранее сообщалось, что Ярослава Магучих выиграла "золото" в прыжках в высоту.

Напомним, в конце августа Бех-Романчук принесла Украине серебряную медаль в тройном прыжке на чемпионате мира-2023 по легкой атлетике в Будапеште.

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