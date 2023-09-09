Землетрясение в Марокко: МИД ищет украинцев среди пострадавших

Пока о пострадавших гражданах Украины неизвестно.

Министерство иностранных дел проверяет наличие украинцев среди пострадавших в результате землетрясения, произошедшего вечером 8 сентября в Марокко.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.

"МИД Украины проверяет наличие украинцев среди пострадавших людей в результате землетрясения в Марокко. Пока такая информация не поступала", — сообщил Николенко.

Для получения помощи украинцы должны обратиться на горячую линию посольства в Рабате за номером +212 6 61 18 63 90.

Напомним , в Марокко вечером 8 сентября произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 6,8 балла. Многие погибшие во время землетрясения находились в труднодоступных районах к югу от Марракеша. Было разрушено много построек.

Число погибших растет. В настоящее время (утро 9 сентября) известно о по меньшей мере 632 жертвах. Еще 329 человек получили ранения и находятся в больницах.

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