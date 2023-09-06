На юге Бразилии сильные паводки: погибли более 20 человек

На юге Бразилии царил сильный шторм, приведший к паводкам в нескольких городах. По меньшей мере 21 человек погиб

Об этом сообщает The Guardian и France24.

В частности, город Такуари оказался под огромным количеством воды после того, как река вышла из берегов.

Кроме того, около 60 городов в регионе Риу-Гранди-ду-Сул пострадали от шторма. Его синоптики классифицировали как внетропический циклон.

"Мы были глубоко расстроены новостью о том, что еще 15 тел были найдены в городе Мукум. Число погибших возросло до 21", — губернатор штата Риу-Гранди-ду-Сул Эдуардо Лейте заявил

Отмечается, что в этом небольшом городке с населением в пять тысяч человек сотни человек пришлось спасать с крыш. Потому что река Такуари затопила более 85% города.

Местные власти сообщают, что 3,7 тыс. человек также были вынуждены покинуть свои дома из-за сильных осадков, повлекших наводнения и оползни.

"Люди все еще считаются пропавшими без вести. Число погибших может возрасти", сказал мэр Матеус Троян.

Как сообщалось, в этом году Земля пережила самый жаркий август — это было самое жаркое лето в Северном полушарии. Раньше такого никогда не происходило. Рекордно спектоным оказался август, приблизившийся к смертельным температурам.

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