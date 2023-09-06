Варшава закупит у США почти сто ударных вертолетов Apache — Минобороны Польши

Apache применялись в целом ряде вооруженных конфликтов практически на всех континентах.

Конгресс США согласился продать Польше ударные вертолеты Apache в количестве 96 единиц.

Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

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"У нас есть согласие Конгресса США на продажу Польши 96 вертолетов Apache с радарами и вооружением. Сейчас мы начинаем переговоры по цене. К завершению процедур и доставке закупленных вертолетов в Польшу армия США обеспечит нас Apache по собственным ресурсам", — написал глава польского министерства в Сети X (бывший Twitter).

Добавим, что AH-64 Apache – это основной ударный вертолет США, рассчитанный на экипаж из двух человек. Вертолет оборудован системой распознавания "свой чужой" AN/APX-110 и станциями предупреждения об облучении РЛС AN/APR-39 и лазерного облучения AN/AV-2. Apache применялись в целом ряде вооруженных конфликтов практически на всех континентах.

Напомним, ранее сообщали, что Польша закупит у США вертолеты Apache и оборудование на $12 млрд.

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