Блинкен сообщил, почему Путину продолжать агрессию в Украине бесполезно

США в дальнейшем будут поддерживать украинцев.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что вторжение страны-агрессорки России в Украину уже "обернулось стратегическим провалом" для российского президента-диктатора Владимира Путина. Именно поэтому продолжать агрессию бесполезно.

Об этом американский политик сказал во время брифинга.

Блинкен отмечает, что украинцы с помощью собственных усилий и ресурсов союзников смогли отстоять суверенитет, территориальную целостность, независимость.

"Они добились того, что вторжение России останется ее стратегическим провалом", — отмечает госсекретарь.

По его словам, Вашингтон работает с украинскими партнерами по долгосрочным обязательствам в сфере безопасности, чтобы при необходимости помочь Украине сдерживать и защищаться от будущей российской агрессии.

"Украина должна четко понимать неизбежную природу нашей поддержки и поддержки многих других стран, которые примут на себя аналогичные обязательства по Украине. Президент Путин должен четко понимать бесполезность продолжения своей агрессии", – заявил Блинкен.

Соединенные Штаты и десятки других стран будут продолжать поддерживать украинцев "до тех пор, пока в Украине не будет установлен справедливый и крепкий мир", добавил госсекретарь.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что США выделяют Украине новый пакет военной помощи на 200 млн долларов. Он включает боеприпасы для противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и дополнительное оборудование для разминирования.

Читайте также: