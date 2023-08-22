Польша закупит у США вертолеты Apache и оборудование на $12 млрд

После вторжения России в Украину Польша усилила свою армию приоритетом.

Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу вертолетов AH-64E Apache и сопутствующего оборудования Польши в рамках сделки на сумму 12 миллиардов долларов.

Об этом сообщил Пентагон в понедельник, передает Reuters.

По словам представителя Пентагона, Польша, которая является членом НАТО, пригласила 96 ударных вертолетов Apache и соответствующее оборудование, включая 1844 ракет Hellfire и 508 ракет Stinger.

После вторжения России в Украину Польша усилила свою армию приоритетом.

Агентство Пентагона по вопросам оборонного сотрудничества сообщило Конгрессу США о согласовании продажи в понедельник. Несмотря на одобрение Государственного департамента, сообщение не указывает на окончательное заключение контракта или завершение переговоров.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша на собственных мощностях изготовит американские вертолеты Black Hawk.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия передала на вооружение белорусской армии ударные вертолеты Ми-35.

Читайте также: