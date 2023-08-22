Трамп согласился на залог $200 тыс. по делу о выборах

Трамп согласился на условия после того, как его адвокаты провели встречу с офисом окружного прокурора округа Фултон.

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп согласился внести залог в размере 200 тысяч долларов, а также на другие условия освобождения.

Об этом говорится в судебных документах, передает CNN.

Условия увольнения, изложенные в распоряжении Трампа об обязательствах, шире, чем изложенные в других приказах относительно обязательств, принятых ранее.

В частности, бывшему президенту запрещено использовать социальные сети для нападения на своих 18 сообвиняемых по делу, а также на свидетелей или 30 неосужденных соучастников сговора.

"Ответчик не должен совершать никаких действий, направленных на запугивание любого лица, которое, как ему известно, является обвиняемым или свидетелем по этому делу, или иным образом препятствовать осуществлению правосудия", — говорится в решении.

"Вышеуказанное включает, но не ограничивается, публикации в социальных сетях или репосты публикаций, сделанных другим лицом в социальных сетях", — говорится в приказе.

Также бывшему президенту запрещено "прямо или косвенно" общаться по делу с любым из его обвиняемых или свидетелей по делу, кроме как через своих адвокатов.

Напомним, ранее сообщалось, что крупные доноры республиканцев ищут замену Дональду Трампу на выборах президента США в 2024 году.

Кроме того, мы ранее информировали, что бывший президент США Дональд Трамп может сдаться в тюрьму округа Фултон в конце следующей недели.

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