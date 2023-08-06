США могут выйти из НАТО, если Трамп победит на выборах – Болтон

В случае победы на следующих выборах скандального экс-главы Белого дома Дональда Трампа США могут выйти из НАТО.

Об этом заявил бывший советник по национальной безопасности администрации Трампа Джон Болтон, передает The Hill.

Болтон резко высказался в адрес своего бывшего босса, назвав его внешнюю политику ошибочной и неэффективной.

"У Дональда Трампа действительно нет философии, как мы понимаем это в политических терминах. Он не думает о политических направлениях, когда принимает решения, особенно в сфере национальной безопасности", – сказал американский политик.

Болтон назвал соглашение с "Талибаном", приведшее к выводу сил США из Афганистана, катастрофической ошибкой и сказал, что отношения Трампа с Ираном были неудачными. Он также сказал, что Трамп угрожает отношениям США с НАТО.

"Во время второго срока Трампа мы почти наверняка выйдем из НАТО", – предположил Болтон.

Политик утверждает, что поддержка Трампа республиканцами за внешнеполитические победы неуместна.

"Те, кто делает такие утверждения о том, что сделал Трамп во время своего первого срока, действительно не понимают, как мы оказались там, где мы оказались. Поскольку многие вещи, за которые они сейчас уважают Трампа, он хотел пойти в противоположном направлении", – говорит Болтон.

Экс-советник Трампа обвинил своего бывшего босса в том, что тот "игнорирует знания" и "рассматривает отношения между США и зарубежными странами преимущественно как личные вопросы".

"Иностранные лидеры, друзья или враги, гораздо чаще считают его необразованным, хвастливым, стремящимся быть одним из "больших мальчиков" и очень склонным к лести. Эти характеристики были постоянным источником риска в первый срок Трампа и снова станут им во время второго срока", – заявил Болтон.

Джон Болтон, бывший соратником Трампа и членом его администрации, настроился на своего бывшего босса после того, как покинул пост в 2019 году. С этого времени он стал известным критиком бывшего президента и написал книгу, в которой подробно описывает свой опыт в Белом доме.

Советник президента США по нацбезопасности (2018-2019) Джон Болтон / Фото: УНИАН

Ранее Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах потребует от Запада компенсировать стоимость предоставленного Украине оружия. Также он в очередной раз заверил, что завершит войну в Украине через 24 часа и заставит Зеленского и Путина заключить соглашение.

Читайте также: