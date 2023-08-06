США можуть вийти із НАТО, якщо Трамп переможе на виборах – Болтон

Болтон розкритикував свого колишнього боса, назвавши його зовнішню політику хибною та неефективною.

У разі перемоги на наступних виборах скандального екс-очільника Білого дому Дональда Трампа США можуть вийти з НАТО.

Про це заявив колишній радник з питань національної безпеки адміністрації Трампа Джон Болтон, передає The Hill.

Болтон різко висловився на адресу свого колишнього боса, назвавши його зовнішню політику хибною та неефективною.

"У Дональда Трампа насправді немає філософії, як ми розуміємо це в політичних термінах. Він не думає про політичні напрями, коли ухвалює рішення, особливо у сфері національної безпеки", – сказав американський політик.

Болтон назвав угоду з "Талібаном", яка призвела до виведення сил США із Афганістану, катастрофічною помилкою і сказав, що відносини Трампа з Іраном були невдалими. Він також сказав, що Трамп загрожує відносинам США з НАТО.

"Під час другого терміну Трампа ми майже напевно вийдемо з НАТО", – припустив Болтон.

Політик стверджує, що підтримка Трампа республіканцями за зовнішньополітичні перемоги є недоречною.

"Ті, хто робить такі твердження про те, що зробив Трамп під час свого першого терміну, насправді не розуміють, як ми опинилися там, де ми опинилися. Оскільки багато речей, за які вони зараз поважають Трампа, він хотів піти в протилежному напрямку", – каже Болтон.

Ексрадник Трампа звинуватив свого колишнього боса в тому, що той "ігнорує знання" та "розглядає відносини між США та зарубіжними країнами переважно як особисті питання".

"Іноземні лідери, друзі або вороги, набагато частіше вважають його неосвіченим, хвалькуватим, що прагне бути одним з "великих хлопчиків" і дуже схильним до лестощів. Ці характеристики були постійним джерелом ризику в перший термін Трампа і знову стануть ним під час другого терміну", – заявив Болтон.

Джон Болтон, який колись був соратником Трампа та членом його адміністрації, налаштувався на свого колишнього боса після того, як покинув посаду в 2019 році. Відтоді він став відомим критиком колишнього президента та написав книгу, в якій детально описує свій досвід у Білому домі.

Радник президента США з нацбезпеки (2018-2019) Джон Болтон / Фото: УНІАН

Раніше Дональд Трамп заявив, що у разі перемоги на виборах вимагатиме від Заходу компенсувати вартість наданої Україні зброї. Також він вкотре запевнив, що завершить війну в Україні за 24 години і змусить Зеленського й Путіна укласти угоду.

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