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МО РФ заявило о якобы уничтожении двух украинских беспилотников над Черным морем

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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МО РФ заявило о якобы уничтожении двух украинских беспилотников над Черным морем

Беспилотник / Фото: Associated Press

В РФ утверждают, что БПЛА была обнаружена и подавлена средствами радиоэлектронной борьбы.

В российском Министерстве обороны заявили, что якобы 21 августа два украинских дрона были обнаружены и подавлены средствами ребра над Черным морем.

Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ в Telegram.

"Очередными силами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата были обнаружены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы", — говорится в сообщении.

Также в МО РФ заявили, что потеряв управление БпЛА потерпели аварию над акваторией Черного моря в 40 км к северо-западу от оккупированного полуострова Крым.

Напомним, ранее сообщалось, что Москву атаковали неизвестные беспилотники, из-за чего были закрыты аэропорты.

Кроме того, мы ранее информировали, что руководитель пресс-центра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк говорит, что российские оккупационные корабли в Черном море находятся в тревожном ожидании.

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Дата публикации
Просмотры
72
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