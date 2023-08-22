МО РФ заявило про нібито знищення двох українських безпілотників над Чорним морем

У РФ стверджують, що БпЛА біло виявлено та подавлено засобами радіоелектронної боротьби.

У російському Міністерстві оборони заявили, що нібито 21 серпня два українських дрони були виявлені та подавлені засобами ребра над Чорним морем.

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Про це йдеться у повідомленні Міноборони РФ у Telegram.

"Черговими силами ППО два українські безпілотні літальні апарати було виявлено та подавлено засобами радіоелектронної боротьби", - йдеться у повідомленні.

Також у МО РФ заявили, що втративши керування БпЛА зазнали аварії над акваторією Чорного моря за 40 км на північний захід від окупованого півострова Крим.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Москву атакували невідомі безпілотники, через що було закрито аеропорти.

Крім того, ми раніше інформували, що керівниця пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк каже, що російські окупаційні кораблі у Чорному морі перебувають у тривожному очікуванні.

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