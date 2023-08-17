Туреччина “попередила” Росію після нападу на корабель у Чорному морі

Упродовж кількох днів після інциденту Анкара не коментувала його.

Влада Туреччини попередила Москву, щоб вона уникала подальшої ескалації після інциденту з турецьким вантажним судном Şükrü Okan, на якому 13 серпня з метою огляду висадилися російські військові.

Заяву пресслужби турецького президента, оголошену в четвер, 17 серпня, цитує Daily Sabah.

“Після [російського] втручання наші співрозмовники в Російській Федерації були належним чином попереджені, щоб уникати подібних спроб, які сприяють ескалації напруженості в Чорному морі”, - йдеться у повідомленні.

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У заяві відкинули критику за відсутність попередніх публічних коментарів, заявивши, що технічно на інцидент повинна відреагувати острівна держава Палау, під прапором якої прямувало судно.

"Навіть якщо власник судна Şükrü Okan є турецьким, це судно не під прапором Туреччини. У міжнародному праві “держава прапора” важливіша за назву судна чи особу його власника", - йдеться в заяві.

Упродовж кількох днів після інциденту Анкара не коментувала його.

Як повідомлялося раніше, патрульний корабель Чорноморського флоту РФ “Василь Биков” 13 серпня відкрив попереджувальний вогонь у бік суховантажного судна, яке прямувало в український порт Ізмаїл. Після цього на цивільне судно із гелікоптера ВМФ РФ висадилися озброєні російські солдати.

Згодом були оприлюднені кадри огляду російськими військовими суховантажного судна. На записі члени екіпажу судна стоять навколішки та з руками за головою. На запитання, чому капітан не зупинив суховантаж, він відповів, що “погано зрозумів”.

Нагадаємо, спроба Росії заблокувати можливість України експортувати свою продукцію через Чорне море провалилася. Цивільне вантажне судно Joseph Schulte під прапором Гонконгу, що пливло з України, досягло турецьких вод у четвер, 17 серпня.

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