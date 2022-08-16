З портів Одеси вийшло ще п’ять суден з українським зерном

У вівторок, 16 серпня, з двох портів Одеси вийшло ще п'ять суден з українським зерном.

Два судна вийшло з "Південного" порту, ще три - з "Чорноморська".

Про це повідомило міністерство національної оборони Туреччини в Twitter.

"Всього з українських портів з вантажем кукурудзи і пшениці вийшло 5 суден, два з "Південного" і три з "Чорноморська", - йдеться в повідомленні.

Також сьогодні спільний координаційний центр проінспектує чотири судна, які відправляться до українських портів.

Нагадаємо, перше судно з українським зерном, зафрахтоване ООН для жителів Африки, 15 серпня вирушило з порту "Південний" на Одещині.

Зафрахтоване ООН перше судно з українським зерном вирушає до Ефіопії

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