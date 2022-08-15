З України вирушило перше судно з зерном, зафрахтоване продовольчою програмою ООН

Перше судно з українським зерном, зафрахтоване ООН для жителів Африки, вирушило з порту "Південний" на Одещині.

На борту суховантажу "BRAVE COMMANDER" - 23 тисячі тонн пшениці, яку доправляють до Ефіопії.

Про це 15 серпня йдеться у сюжеті ТСН.

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Ця країна вже другий рік поспіль потерпає від рекордної посухи та збройного протистояння.

За підрахунками ООН, понад 400 мільйонів людей опинилися б на межі голоду, якби українські порти не розблокували.

За неповних три тижні Україні вдалось експортувати вже близько пів мільйона тонн збіжжя. Наступного місяця країна планує відновити довоєнний рівень роботи. Особлива увага приділяється саме світовій продовольчій програмі ООН.

"Я сподіваюся, що і надалі судна, які будуть зафрактовані в рамках програми "World Food Programme", і надалі будуть прямувати до наших портів. Сподіваюся, що незабаром будуть ще додаткові два-три судна", - зазначив Олександр Кубраков, міністр інфраструктури.

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