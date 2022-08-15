ISW назвав пріоритетні напрямки Росії на війні в Україні

Розташування російських військ в Україні свідчить про те, що Кремль надає перевагу просування навколо Бахмута і, можливо, до Сіверська.

Росія намагається використати активність сил так званої "ДНР", щоб захопити території, які не вдалося захопити з 2014 року на Авдіївському напрямку.

Про це повідомляє Американський інститут вивчення війни (ISW).

Висока концентрація добровольчих батальйонів навколо Ізюма та Слов’янська свідчить про те, що ця територія не в центрі уваги Росії та може бути вразливою для українських контратак.

Скупчення сил у Херсонській області та навколо неї може створити значні труднощі для російського командування та управління, особливо якщо українські сили продовжать там контрнаступ.

Російські та українські війська наразі ведуть активні бойові дії у напрямку міста Харкова і північно-східної частини Харківської області по лінії Ізюм-Слов'янськ; у напрямку Сіверсько-Лисичанського району; Бахмуту; у районі міст Авдіївка-Донецьк; на півдні України.

Нагадаємо, на Донеччині окупанти штурмували Піски та Первомайське. ЗСУ відбили ворожі спроби просунутися на Донеччині.

Мапа війни на 15 серпня: лінія зіткнення на півдні - під обстрілами танків та ракетних систем

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